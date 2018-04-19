19 апреля – день памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского

Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился в небольшом селении, расположенном во Фригийской области Малой Азии.

Первоначальное образование и христианское воспитание молодой человек получил от своего деда-священника.

Однажды во время детской игры мальчик написал свое имя с титулом Патриарха и этим как бы предвидел свое будущее служение.

В возрасте 12 лет он был отправлен в Константинополь для получения дальнейшего образования.

Юноша преуспел в изучении светских наук, но в дальнейшем решил посвятить себя иноческой жизни.

Святой Евтихий скрылся в одном из амасийских монастырей и принял в монашеский постриг. За свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол.

При святом императоре Юстиниане, в период подготовки к V Вселенскому Собору, митрополит Амасийский был болен и отправил вместо себя святого Евтихия. В Константинополе молодому архимандриту было предсказано, что следующим патриархом будет именно он.

В начале патриаршего служения святого Евтихия был созван V Вселенский Собор, на котором отцы осудили возникшие ереси и предали их анафеме. Однако через несколько лет в Церкви возникла новая ересь, представители которой называли себя «автортодокетами».

Святой Евтихий смело обличил эту ересь, но так как император Юстиниан сам склонялся к ней, то по его приказу патриарх был отправлен в ссылку в Амасийский монастырь.

Святитель кротко переносил изгнание, пребывал в монастыре в посте и молитве и совершил много чудес и исцелений.

После смерти святого патриарха Иоанна Схоластика святой Евтихий в 577 году вернулся на кафедру из двенадцатилетнего изгнания и снова стал мудро управлять своей паствой.

Через четыре с половиной года после возвращения на патриарший престол святитель Евтихий в Фомино воскресенье 582 года собрал весь клир, всех благословил и с миром отошел ко Господу.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему Яже вещей Истина, сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Евтихие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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