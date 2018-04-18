18 апреля Православная Церковь вспоминает перенесение мощей святителя патриарха Иова

Будущий святитель родился около 1525 года в Старице в семье посадских людей. Мальчик учился в школе при Старицкому Успенском монастыре, где в 1556 году под влиянием архимандрита Германа он принял монашеский постриг с именем Иов в честь Иова Многострадального.

Впоследствии отец Иов стал игуменом Старицкого Успенского монастыря. Так как Старица была одним из центров опричнины, привлек внимание Ивана Грозного, результатом чего стало его избрание настоятелем монастыря в сане архимандрита.

В 1571 году его перевели в Москву на ту же должность в Симонов монастырь. В 1575 году он стал архимандритом царского Новоспасского монастыря в Москве.

С 1581 года отец Иов был рукоположен в епископа Коломенского. В Коломне он находился до 1586 года, был назначен архиепископом Ростовским.

Собором епископов в 1586 году владыка Иов был избран митрополитом Московским и в феврале 1589 года поставлен константинопольским патриархом Иеремией II, который находился в Москве в то время, в первого Патриарха Московского. Из важных церковных событий его патриаршества, канонизация Василия Блаженного, Иосифа Волоцкого.

После смерти Бориса Годунова в 1605 году патриарх Иов отказался признать самозванца Лжедмитрия I. Иов был смещен с кафедры и заточен в монастырь в родной Старице еще до прибытия самозванца в столицу. Святителя Иова арестовали за богослужением в Успенском соборе Кремля, сорвали с него патриаршее облачение и как простого монаха отправили в изгнание.

После изгнания Иова церковный собор избрал новым Московским Патриархом грека Игнатия, примкнувшего к сторонникам Лжедмитрия. Однако смена Патриархов не была законной: святитель Иов не был лишен ни власти, ни тем более сана.

В Старице Иов прожил еще два года и умер в 1607 году. Перед смертью оправдан святитель посетил Москву, но по состоянию здоровья отказался от возвращения на патриарший престол и вернулся в Старицу, где скончался и был похоронен в Старицкому Успенском монастыре. Впоследствии над могилой святителя была устроена часовня.

В 1652 году при патриархе Иосифе в середине семнадцатого века нетленные мощи святителя Иова были перенесены в Успенский собор Московского Кремля.

От мощей святителя Иова происходили исцеления. Для всероссийского почитания патриарх Иов был канонизирован в лике святителей на Архиерейском соборе Русской православной церкви в 1989 году.

Тропарь

Православия поборниче, веры Христовы исповедниче, первоиерарше Церкве Русския, святителю отче Иове, за ны Христа Бога моли: веру отеческую утвердить городе грехов оставление нам даровати и подать миру велию милость.

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