Сегодня православные отмечают Радоницу – особый день поминовения усопших

Во вторник 17 апреля Православная Церковь отмечает Радоницу – особый день поминовения усопших.

Традиционно Радоница приходится на вторник, следующим сразу за ближайшим воскресеньем, первым после Пасхи, или Антипасхой (Фоминым воскресеньем).

Начиная с Антипасхи и вплоть до Радоницы, верующие посещают кладбища, где поминают своих усопших родных. В храмах на Радоницу служат полную панихиду, в которую включают и пасхальные песнопения.

Название Радоница происходит от слова радость, так как отражает веру христиан в торжество жизни над смертью, а также связано с 40-дневным празднованием Пасхи.

В тоже время праздник имеет более древнюю историю, появившись еще до прихода на Русь христианства. Славяне отмечали подобный праздник – Радуницу. Теперь же этот день – время всецерковного поминовения усопших.