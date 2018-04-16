16 апреля – память преподобного Никиты Исповедника

Святой Никита родился около 760 года на северо-западе Малой Азии, в благочестивой семье. Мать умерла, когда мальчику было восемь дней, а отец, которого звали Филарет, принял монашество.

Ребёнок был воспитан бабушкой и с юношеских лет прислуживал в церкви, находясь под духовным руководством отшельника по имени Стефан. Последний в 782 году направил юношу в Мидикийский монастырь, который в этот период управлялся игуменом Никифором Исповедником и славился строгостью устава и благочестивой жизнью насельников.

В 790 году патриархом Константинопольским Тарасием молодой подвижник был рукоположен в сан иеромонаха, а позднее стал преемником святителя Никифора Исповедника по управлению монастырём.

Жизнь подвижника была отмечена даром чудотворения.

В период правления императора Льва Армянина в начале девятого века в империи возобновилась иконоборческая ересь, а после Константинопольского собора 815 года, патриарх Никифор Цареградский был низложен и на его место из числа мирян избран иконоборец Феодот I.

В этот период императором были призваны игумены всех монастырей с целью склонения их ложному учению об иконах. Игумен Мидикийского монастыря Никита твердо отстаивал православное иконопочитание и потому был сослан в крепость Масалеон.

Императором и лжепатриархом Феодотом были применена хитрость, по которой заключенным было объявлено об их освобождении и разрешении почитания икон при условии сослужения и евхаристического общения с лжепатриархом Феодотом. После долгого размышления, уступая просьбам заключённых игуменов других обителей, преподобный Никита вошёл в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял Причастие, но по дороге в свой монастырь увидел, что иконоборчество и поругание икон продолжается.

Раскаявшись в своем поступке, он вернулся в Константинополь, где стал вновь безбоязненно обличать иконоборческую ересь и отверг все уговоры императора.

Он был вновь подвергнут заключению на острове святой Гликерии, в котором провёл шесть лет.

По окончании заключения, подвижник не вернулся в монастырь, а поселился в уединении на одном из островов близ Константинополя, где и скончался 16 апреля 824 года.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Никито премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

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