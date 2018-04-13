13 апреля – день памяти святителя митрополита Ионы

Будущий святитель родился в конце четырнадцатого в селе Одноушево близ Солигалича в семье служилого землевладельца по имени Феодор.

В 12 лет принял мальчик монашеский постриг в монастыре в селе Унорож близ Галича. Через несколько лет перешёл в Симонов монастырь в городе Москва, где исполнял послушание пекаря.

С 1431 года он является епископом Рязанским и Муромским. После смерти в 1431 году митрополита Фотия, Иона фактически возглавил Русскую Церковь.

Осенью 1433 года литовский князь Свидригайло послал в Константинополь для посвящения в митрополита епископа Смоленского Герасима. Последний был возведён в Константинополе в сан митрополита всея Руси, но в 1435 году, заподозренный князем Свидригайло в измене, был убит.

После смерти митрополита Герасима в Константинополь отправился епископ Иона, но, в 1437 году прибыв в столицу Империи, он узнал, что патриарх Иосиф в 1436 году уже поставил на Русскую митрополию Исидора. 15 декабря 1448 года на Соборе русских епископов в Москве был избран митрополитом Киевским и всея Руси. Его кандидатура не была согласована с Патриархом в Константинополе.

В 1458 году Москва отвергла предложение Литвы о кандидатуре на пост митрополита Григория Болгарина, ученика митрополита Исидора. Святитель постоянно проживал в Москве и стал последним святителем, имевшим кафедру в Москве, но носившим титул митрополита Киевского.

При митрополите Ионе был торжественно причислен к лику святых митрополит Алексий, мощи которого были обретены нетленными при перестройке Чудова монастыря, начатой в 1431 году.

Святитель скончался 31 марта 1461 года. 27 мая 1472 года при перестройке Успенского собора совершилось обретение его нетленных мощей, которые сейчас хранятся в Успенском соборе Московского Кремля.

В 1547 году при митрополите Макарии он был прославлен для общецерковного почитания.

Тропарь

Ярем Господень измлада восприим, и Того стопам невозвратным желанием последовал еси, и освященнаго подвига достигл, святительства паству приим и чудес от Бога дары прият, с верою приходящим к раце мощей твоих подавши различным недугом исцеление неоскудно, отче наш Ионо, святителю Христов, моли Христа Бога даровати нам велию милость.

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