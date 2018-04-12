12 апреля - день памяти преподобного Иоанна Лествичника

О происхождении преподобного Иоанна Лествичника сведений почти не сохранилось.

Родился он около 570 года. Еще юношей был принят в монастырь, расположенный у подножия горы Синай. В этой обители Иоанн прожил 19 лет под духовным водительством аввы Мартирия, а после его кончины в одиночестве прожил 40 лет в местности Тола.

Когда Иоанну исполнилось 75, он стал игуменом Синайского монастыря. Тогда же праведник написал свое самое известное произведение – „Лествица, или Ступени в рай”, в котором учил верующих постепенно подниматься по ступенькам добродетелей к христианскому совершенству.

От названия книги преподобный Иоанн и получил свое второе имя – Лествичник.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Иоанне, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

По материалам сайта "Глас".