11 ноября – день памяти святых мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы

Святые мученики Клавдий, Астерий, Неон и Феонилла пострадали за Христа в 285 году в Киликии, при императоре Диоклетиане.

После смерти их отца мачеха, не хотела делить наследство с детьми, поэтому выдала их гонителям христиан.

Правитель Киликии Лисий применяя различные пытки долго заставлял мучеников отречься от Христа и поклониться идолам.

Непреклонных святых братьев распяли, а замученную сестру бросили в море.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.