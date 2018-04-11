11 апреля день памяти преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских (XV век)

Преподобные Марк и Иона известны как основатели Псково-Печерского монастыря.

Пещера, в которой нес подвиг преподобный Марк в 15-м веке, послужила основой для будущего монастыря. Там же впоследствии поселились святой Иоанн с праведной женой Вассой. После смерти Вассы Иоанн принял монашество с именем Иона.

При нем в обители был поставлен и освящен первый храм – в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Трудами этих подвижников на северо-западных рубежах Руси появился Псково-Печерский монастырь, который и поныне остается надежным оплотом православной веры.

Более пяти веков в обители почивают мощи ее святых основателей.

Тропарь

Яко светильницы, явистеся всесветлии в вертепе Царицы Богоматери, преподобнии отцы наши Марко, Ионо и Корнилие, вы бо, крест Христов на рамо вземше, усердно тому последовасте и, чистотою Богови приближившеся, отонудуже силами чудес обогатистеся, тем и мы любезно прибегаем к вам и умильно глаголем: о преподобнии, молите Христа Бога спастися душам нашим.

По материалам сайта "Глас".