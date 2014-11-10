10 ноября Православная Церковь молитвенно вспоминает святых мучеников Терентия и Неониллу, а также их детей

Святые мученики Терентий, Неонилла и их дети: Сарвил, Фот, Феодул, Иеракс, Нит, Вил и Евникия приняли мученическую смерть во время царствования императора Декия.

Они ревностно исповедовали Христа и порицали идолопоклонство. За это язычники подвергли всю христианскую семью страшным пыткам, но не добились отказа от истинной веры.

Святые мученики были обезглавлены.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости, тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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