10 ноября Православная Церковь торжественно чтит память преподобного игумена Иова, Почаевского чудотворца

Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец, в миру Иван Железо, родился в середине шестнадцатого века в Покутье в Галиции.

В возрасте десяти лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а через два года принял монашество.

С юности преподобный Иов был известен величайшим благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана.

Около 1580 года, по просьбе известного поборника Православия князя Константина Островского, он возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял монастырем более 20 лет в обстановке нараставших гонений на Православие со стороны католиков и униатов.

В начале ХVII века преподобный ушел на Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Братия обители полюбили святого отшельника и избрали его своим игуменом.

Преподобный Иов, ревностно исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря.

Преподобный Иов присутствовал на Киевском Соборе 1628 года, созванном против унии.

После 1642 года святой принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью закрывался в пещере на три дня или на целую неделю.

Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более ста лет, после пятидесятилетнего управления Почаевской обителью.

28 августа 1659 года совершилось прославление преподобного Иова.

Тропарь

Многострадальнаго праотца долготерпение стяжав, Крестителеву воздержанию уподобляяся, Божественныя же ревности обою приобщаяся, тех имена достойно прияти сподобился еси и истинныя веры был еси проповедник безбоязнен; темже монахов множества ко Христу привел еси, и вся люди в Православии утвердил еси, Иове преподобне отче наш, моли спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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