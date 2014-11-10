10 ноября – день памяти святителя Арсения Сербского

Святитель Арсений, архиепископ Сербский, большую часть жизни провел иноком в Жичском монастыре.

В 1233 году за строго подвижническую жизнь он был посвящен в сан архиепископа Сербии.

После тридцатитрехлетнего мудрого управления паствой святой отошел ко Господу в 1266 году.

Мощи его покоятся в Печской обители.

Тропарь

Милости наставниче и благоутробия сокровище, еже всем отверзл еси, правоверия учителю и архиереев Божественное удобрение, отче наш, иерарше Арсение, нищих был еси заступник: тем моли Христа Бога, просветити души наша, да не когда уснем в смерть.

"УНИАН-Религии"

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