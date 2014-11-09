9 ноября православные христиане чтут память преподобного Нестора Некнижного

Преподобный Нестор Некнижный, которого так назвали в отличие от преподобного Нестора Летописца, совершал свой монашеский подвиг в XIV веке в Дальних пещерах.

Оставивши мир и мирские заботы, Нестор Некнижный усердно служил Господу, слушая богослужения, никогда не дремал, а, молясь, всегда старался мыслить только о Боге и о том, что устами произносил пред Богом.

Совершенствуясь в подвигах благочестия, он удостоился такого дара, что во время молитвы видел ангелов, Самого Христа и узнал о дне своей смерти.

Имя Нестора Некнижного упоминается в общей службе преподобным, мощи которых находятся в Дальних пещерах: «Слово Божие, вразумляющее человеки, не книжныя мудрости научи тя, Несторе святе, но вышния; ею же зрел еси при молитвах Ангелы, и кончину свою предвидел еси, тоя и нас причастники сотвори, молим тя, память твою почитающе».

Тропарь

Чист и прав сый сердцем, и свят, преподобне Несторе, душею, прост же паки и не умея сам чести книг, сего ради чтущим я прилежне внимал еси и, оная в себе соблюдая, спешно тщался еси исправляти, яже яко разумен исполнив, обрел еси Царствие Небесное.

"УНИАН-Религии"

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