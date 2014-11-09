9 ноября - обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского

Святой благоверный князь Андрей был сыном смоленского князя Феодора Фоминского. Еще в юности он оставил родной город и простым странником пришел в Переславль Залесский.

Тридцать лет он прослужил в кротости пономарем в храме святителя Николая, около которого и был похоронен.

После его смерти обнаружили наследственный княжеский перстень, золотую цепь и записку со словами: "Я есть Андрей, один из Смоленских князей".

Обретение мощей святого благоверного князя Андрея Смоленского произошло в 1539 году.

Тропарь

Блаженство Евангельское возлюбив, Богомудре княже Андрее, чистоту сердца девством почтил еси и, суету мира сего презрев, устремился еси зрети Бога, Иже тя прослави чудесы во врачевании различие страждущих. Сего ради молим тя: проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получение Царства Небеснаго.

"УНИАН-Религии"

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