9 ноября – память святой мученицы Капитолины Каппадокийской

Святая Капитолина, происходила из богатого и знатного рода. Она раздала все свое имущество нищим, а рабов отпустила на свободу. Как христианка, она была схвачена и заключена в темницу. За отказ принести жертву идолам святую казнили мечом.

Ее служанка Еротиида была избита палками за то, что бросила в правителя камнем, заступаясь за госпожу.

Оставшись после мучений невредимой, ее также убили мечом. Святые мученицы пострадали в 304 году.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.