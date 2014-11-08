8 ноября – день памяти святого мученика Луппа

Мученик Лупп жил на рубеже третьего и четвёртого веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского.

Присутствуя при кончине господина, он обмочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса.

Он разбил языческих идолов, за что язычники долгое время преследовали его, но силой Божьей был сохранен невредимым.

Святой Лупп добровольно отдал себя в руки мучителей. По приказанию императора Максимиана Галерия мученик был обезглавлен.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Луппе во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего; имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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