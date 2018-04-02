2 апреля – день памяти преподобного Евфросина Синозерского
Преподобный Евфросин Синозерский, в миру Ефрем, родился в Карелии недалеко от Ладожского озера.
В юные годы он жил при Валаамском монастыре, затем переселился в Новгород Великий. Прожив там длительное время, святой ушел в одну из Новгородских областей – в Бежецкую пятину. Пострижение преподобный принял в Успенском Тихвинском монастыре.
В 1600 году он начал пустынножительство в диких болотах на берегу Синичьего озера. Поставив крест и выкопав пещеру, преподобный прожил здесь два года, питаясь только дикими растениями. Нечаянно его нашли окрестные жители, которые стали приходить к преподобному за наставлениями, а некоторые оставались при нем жить.
В 1612 году, когда польские отряды грабили Россию, в его пустыни спасалось от разбоя множество людей. Однажды преподобный Евфросин предсказал, что поляки идут в пустынь, и советовал всем бежать. Многие не поверили ему. «Почему же ты не уходишь от этого святого места?» – спрашивали они. Старец отвечал: «Я пришел сюда умереть ради Христа». Кто послушался святого и ушел из обители, спаслись, а те, кто остались, все погибли жестокой смертью.
Среди насельников обители был инок по имени Иона. Он испугался слов, сказанных преподобным Евфросином, и хотел бежать вместе с прочими. Но преподобный Евфросин удержал его, уговорив монаха остаться и принять смерть ради Господа вместе с ним. После этого святой оделся в схимнические одежды и всю ночь провел в молитве.
На следующий день в обитель ворвались поляки. Преподобный вышел из кельи и стал у поставленного им креста. Враги бросились к нему: «Старец, отдай нам имение монастыря». «Все имение этого монастыря и мое – в церкви Пречистой Богородицы», – ответил преподобный, подразумевая духовное сокровище.
Не понявшие его захватчики бросились к храму, а один из них вынул меч и ударил преподобного Евфросина в шею. Шея была перерублена до половины, и святой старец упал на землю мертвым. Поляки ничего не нашли в церкви и вернулись, а убийца преподобного, не довольствуясь тем, что святой уже лежал без дыхания, пробил ему голову боевым топором. Погиб также инок Иона. Вместе с преподобным в обители остался также один благочестивый крестьянин по имени Иоанн Сума.
Несмотря на тяжелые раны Иоанн остался жив. Через некоторое время он пришел в себя и рассказал вернувшемуся сыну о том, что произошло. Тело преподобного было с честью погребено.
В тот же день похоронили инока Иону и всех, кто погиб от вражеского меча.
Спустя 34 года после смерти святого в его обители был возведен новый храм во имя Пресвятой Троицы и колокольня с переходами. По благословению митрополита Новгородского Макария 25 марта 1655 года мощи преподобного Евфросина Синозерского были перенесены под колокольню.
Тропарь
От юности вперив ум свой к Богу, блаженне Евфросине, и бегая суеты мира сего, достигл еси в пустыню непроходимую, идеже Богу, тя укрепляющу, ангельское житие стяжав, поработал еси довольно Владыце своему Христу в пощении, и в молитвах, и во всенощных бдениях и сподобился еси дара Духа Пресвятаго, еже прорицати будущая, наставляя на стезю покаяния притекающих к тебе и послушающих тя. Темже Всеблагий Бог, видя великую твою к Себе веру,нелицемерную любовь и несумненную надежду, дарова тебе не точию еже веровати в Него, но еже и страдати по Нем, егда от противных сынов в тойже пустыни кровь твоя нещадно излияся. И доселе, яко Авелева, вопиет к Богу, свидетельствующу о сем нетлением мощей твоих. На няже взирающе, умильно вопием: слава Христу, даровавшему тебе благодать толику, Егоже и моли о нас.
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