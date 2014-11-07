7 ноября – память преподобного Мартирия, дьякона Печерского
12:11, 07 ноября 2014Праздники
45
Имя преподобного Мартирия, бывшего иеродьяконом в Киево-Печерской обители, вспоминается в седьмой песни канона преподобным Дальних пещер.
В песнопении прославляются его трудолюбие, праведность и сердечная чистота, а также дар изгнания бесов и исцеления различных физических болезней.
Мощи преподобного находятся в Дальних пещерах.
Тропарь
Служивый в чину диаконства Господеви добре, честный иеродиаконе Мартирие, и тамо яко слуга Господень обретыйся, идеже и Господь твой, молися Ему и о нас, да подаст нам велию милость.
"УНИАН-Религии"
Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter