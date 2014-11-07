7 ноября православные христиане празднуют память святого мученика Анастасия

Святой мученик Анастасий жил в третьем веке в городе Аквилее, север современной Италии.

За миссионерскую деятельность в Далмации он был схвачен и приведен к судье. Отважно и без колебаний исповедал мученик Анастасий Христа Истинным Богом и Творцом всего.

Решением суда он был приговорен к смертной казни. Тело святого Анастасия язычники бросили в море.

Праведная христианка, богатая матрона Аскалопия, нашла тело мученика и с почестями похоронила в своей домашней церкви.

Мощи святого мученика ознаменовались многими чудесами.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.