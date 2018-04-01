Сегодня православные празднуют Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье (видео)

Великий двунадесятый праздник Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднует Православная Церковь в воскресенье, 1 апреля 2018 года.

Вербное воскресенье - один из главных церковных праздников. В этот день Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, где его встречает народ, полагая на дорогу одежду и пальмовые ветви с восклицаниями: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21:9).

Дело в том, что иудеи ожидали пришествия своего царя - Мессии, который бы освободил их от римских оккупантов и вновь, подобно царю Давиду, сделал бы Израиль могущественнейшим из земных царств. В Иисусе многие видели именно такого царя.

Через несколько дней некоторые из кричавших «осанна» поймут, что Иисус не собирается воевать с Римом за свободу Израиля. И станут кричать римскому прокуратору: «Распни его».

Но Иисус был истиным Мессией. Через Свои вольные страдания, смерть и славное Воскресение Он пришел открыть всем людям мира путь в Новый Израиль - Царство Божие. Поэтому христиане в этот день встречают своего Царя, приходящего отдать Себя в жертву за грехи людей.

В южных странах люди приходят на этот праздник в храм с пальмовыми ветвями. В наших краях пальмы не растут, поэтому верующие приносят в храм веточки вербы, откуда еще одно, народное название этого праздника в нашей стране - Вербное воскресенье.

По материалам "Фомы".