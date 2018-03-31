31 марта правлславные отмечают день памяти святых мучеников Трофима и Евкарпия Никомидийских

Святые мученики Трофим и Евкарпий были воинами в Никомидии во время гонения на христиан во время правления императора Диоклетиана. Они отличались большой жестокостью в исполнении всех указов императора.

Однажды, когда эти воины разыскивали христиан, они вдруг увидели большое огненное облако, которое спускалось с неба, сгущаясь по мере приближения к ним.

Из облака раздался Божественный голос, который призывал воинов также уверовать во Христа. Духовно переродившись после этого чуда, воины выпустили из темницы всех задержанных христиан.

За это святых Трофима и Евкарпия поддали страшным пыткам: святых подвесили и рвали их тела железными крюками. Когда был разожжен костер, святые мученики сами вошли в огонь и там отдали свои души Богу.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, Трофим и Евкарпий, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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