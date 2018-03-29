29 марта православные отмечают день памяти святителя Серапиона, архиепископа Новгородского
00:14, 29 марта 2018Праздники
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Святитель Серапион, архиепископ Новгородский с юных лет стремился к монашеству, но не пошёл против воли родителей и женился.
Через год Серапион овдовел и принял монашество в Дубенском Успенском монастыре. Вскоре он был избран игуменом. Святой так много потрудился для обители, что позже ее стали называть „Серапионовой пустынью”. Желая нести более строгие подвиги, он перешёл в Троице-Сергиеву Лавру.
В 1506 году Серапион принял сан архиепископа, заняв Новгородскую кафедру. Но последние годы жизни провел в постоянном подвиге молитвы, вернувшись в Сергиеву Лавру.
За праведную жизнь Серапион сподобился от Господа дара прозорливости и чудотворения. В 1517 году мощи святителя обретены нетленными.
Тропарь
Твердый адамант воистинну, отче, показался еси, во всем подобяся Владыце своему и Господу.
По материалам "Гласа".
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