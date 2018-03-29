29 марта – память святого апостола Аристовула, епископа Британского (видео)

00:07, 29 марта 2018
Праздники
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Апостол Павел поставил святого Аристовула в епископа и послал его на проповедь Евангелия в Британию, где он многих обратил ко Христу, за что ему пришлось вытерпеть многие неприятности и гонения со стороны язычников.

Скончался святой Аристовул в Британии. Тропарь Апостоле святый Аристовле, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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