23 марта православные отмечают день памяти святого мученика Кодрата Никомидийского

Святой Кодрат был знатного рода и проживал в Никомидии.

Во время гонения императора Валериана в середине третьего века, он золотом покупал себе свободный доступ в темницы для ободрения и утешения собратьев-христиан.

Когда заключенных христиан предали мучениям за веру, святой Кодрат добровольно сдался в руки язычников. Сначала его мучили в Никомидии, а затем в других городах. Проконсул подвергал святого все более жестоким пыткам, но не мог сломить дух Кодрата.

Через некоторое время в бессильной злобе проконсул отдал приказ обезглавить его.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Кодрате, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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