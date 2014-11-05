5 ноября – день памяти святителя Игнатия, Патриарха Константинопольского

Святитель Игнатий, Патриарх Константинопольский, в миру Никита, происходил из царского рода. Когда его отца, императора Михаила I, свергли с императорского престола, пятнадцатилетнего Игнатия заключили в монастырь. Жизнь в монастыре укрепила святого Игнатия в вере и благочестии. Скоро он был поставлен игуменом обители, а позже избран Патриархом Константинопольским.

Император Михаил III был еще малолетним, и страной управлял его дядя - Варда, человек неблагочестивый и порочный. Святой Патриарх уговаривал Варду оставить греховную жизнь и смело обличал его. Когда Варда хотел заставить святителя постричь в монахини святую царицу Феодору, мать императора, чтобы удалить ее от управления государством, то святой Патриарх Игнатий не только не согласился на это, но даже всенародно отлучил Варду от причастия. Пятнадцать дней мучили святого Патриарха, заставляя отказаться от сана, затем отправили в ссылку. Когда к власти пришел новый император, святитель Игнатий был вызван из заточения и еще 10 лет был Патриархом.

Он скончался в 877 году в монастыре.

"УНИАН-Религии"

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