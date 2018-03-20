20 марта – память преподобного Павла Препростого (видео)

Преподобный Павел Препростый жил в IV веке. Препростым он назван за свое простосердечие и незлобие.

Преподобный был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и скрылся в пустыне у преподобного Антония Великого.

Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял Павла, так как посчитал его неспособным к тяжелой отшельнической жизни.

Три дня стоял Павел у входа в келью подвижника, сказав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний поселил Павла к себе, долго проверял его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными богослужениями, непрерывным пением псалмов и земными поклонами.

Наконец преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.

За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал прозорливость, власть изгонять бесов.

Когда к преподобному Антонию привели бесноватого юношу, он направил больного к преподобному Павлу со словами: "Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими".

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо Крест, последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Павле, дух твой.

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