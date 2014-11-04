4 ноября – память святых мучеников: епископа Александра, воина Ираклия, Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии

Святые мученики епископ Александр, воин Ираклий и жены Анна, Елисавета, Феодотия и Гликерия за исповедание Христа казнены в третьем веке в Адрианополе.

Этот век известен как время распространения христианства среди язычников. Несмотря на гонения на христиан, епископ Александр безбоязненно обращал в святую веру и крестил много язычников.

Начальник области, где жил святитель, приказал воинам пытками добиться отказа Александра от Христа. Святитель терпеливо переносил ужасные мучения.

Пораженный этим, воин Ираклий уверовал во Христа, за Которого страдал епископ Александр.

Вслед за ним исповедали себя христианками Анна, Елисавета, Феодотия и Гликерия.

"УНИАН-Религии"

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