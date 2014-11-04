4 ноября – день памяти святого равноапостольного епископа Иерапольского Аверкия

Святой равноапостольный Аверкий, епископ Иерапольский, чудотворец, прославился во втором веке во Фригии.

Город Иераполь те времена населяли, в основном, язычники. Святитель молился Господу о спасении их душ и обращении к Истинному Свету. Явившийся ангел повелел святому Аверкию сломать идолов в языческом капище. Святой с рвением исполнил повеление Божье.

Услышав, что идолопоклонники хотят убить его, святитель пришел на место народных собраний и открыто осудил заблуждения язычников. Язычники пытались схватить святителя. В это время в толпе закричали три бесноватых юноши. Народ пришел в замешательство, святитель же молитвой выгнал из них бесов. Видя юношей здоровыми, иерапольцы попросили святителя Аверкия научить их христианской вере, а потом приняли святое крещение.

После этого святитель отправился по соседним городам и селам, исцеляя больных и благовествуя о Царствии Божием. С проповедью он обошел Сирию, Киликию, Месопотамию, посетил Рим и везде обращал ко Христу множество людей.

Святитель Аверкий за свои великие труды назван равноапостольным.

Тропарь

Истины проповедник и чудотворец дивен показался еси, сирот отец и нищих заступник, бодрый пастырь словеснаго стада, бесом страшен, всех убо от тех нападений заступай, вопиющих ти: Аверкие отче наш, моли Христа Бога, да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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