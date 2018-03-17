Сегодня православные отмечают третью великопостную Родительскую субботу

В субботу 17 марта Православная Церковь отмечает третью Родительскую субботу Великого поста 2018 года – особый день поминовения усопших.

Согласно Уставу Церкви, Родительские субботы Великого поста отмечаются во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

Православная Церковь призывает всех верующих усиленно молиться в эти три дня о своих усопших родителях, родственниках и близких.

В эти дни на Литургии читаются молитвы об умерших православных христианах, совершаются заупокойные богослужения. Так как почти все такие дни связаны с календарем празднования Пасхи, даты родительских дней меняются из года в год.

Помимо великопостных Родительских суббот в Православной Церкви есть и другие виды.

«Родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.

В эти дни в храме после Литургии совершают особую заупокойную службу - панихиду.

На протяжении всего Великого поста очень мало дней, когда возможно совершение полной Литургии, а значит, и главной церковной молитвы об усопших. Чтобы не лишать умерших молитвенного предстательства в этот период, Церковь установила три особых дня для молитвы о них.

По материалам "Фомы".