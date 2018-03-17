17 марта – день памяти святого благоверного князя Василия Ростовского

Святой благоверный князь Василий или, как его называют в летописи, Василько родился в 1209 году и был старшим сыном великого князя Константина Всеволодовича владимирского, а также внуком князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.

Еще при жизни Константин Всеволодович дал сыновьям своим уделы: Васильку — Ростов, Всеволоду — Ярославль и Владимиру — Углич. В 1224 году он был послан с войском на помощь южным князьям, когда на них напали татары.

Но весть о поражении русских на реке Калке заставила князя Василько возвратиться обратно, так как татары не стали преследовать побежденных и ушли в степь. В 1237 году князь Василько принимал участие в битве на реке Сити, где его дядя великий князь Георгий и брат Всеволод сложили головы, а сам он был взят в плен.

Татары предложили ему перейти к ним на службу и, получив от него решительный отказ, убили его после жестоких мучений в Шеринском лесу. Свидетельницей его мученической смерти был одна женщина, которая скрывалась в лесу.

Она и муж ее известили епископа Ростовского Кирилла и вдову – княгиню Марию Михайловну. Ростовцы с горькими слезами принесли тело своего князя и с честью похоронили. Нетленные останки князя Василька были скрыты в ростовском Успенском соборе.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Василие, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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