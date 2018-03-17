17 марта – православные христиане вспоминают святого благоверного князя Даниила Московского
Святой благоверный князь Даниил Александрович – первый московский князь, сын великого князя Александра Невского. Он унаследовал княжеский престол еще в раннем возрасте.
Уже в возрасте 15 лет, Даниил Александрович вел активную деятельность внутри своего княжества: привел в порядок систему торговых пошлин, начал активное строительство храмов и монастырей.
В 1285 году святой князь Даниил, объединившись со своим дядей Дмитрием Ярославичем, одержал победу над братом Александром, который хотел его разгромить с помощью ордынского войска.
Эта битва запомнилась всем как первая победа над войсками Золотой Орды. В 1303 святой благоверный князь умер.
В 1652 году состоялось обретение его мощей. В 1791 году он был канонизирован для местного почитания.
Тропарь
Благодатнородный сын Твой, Всетворителю Господи Боже наш, щедрототворством христоподражательный отец Даниил в евангельском заповедании и благоразумном своем житии чудесодарования и Небесная со святыми пребывания восприят от Тебе, Спасителя нашего Христа Иисуса. Возымев бо Твое Божественное пособие, суетномирския и плотоогненныя страсти упраздни и враги демоны, невидимый и видимыя злотворны и разорители своего великокняжескаго наследия, победи. Того молитвами спаси вся, зовущия Тебе: Аллилуйя.
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