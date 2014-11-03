3 ноября мусульмане отмечают день Ашура, или день поминовения пророков - посланников Всевышнего.

Эта традиция появилась еще во времена пророка Мухаммеда — День Ашура отмечали как "благословенный день памяти пророков Аллаха".

Ашура приходится на десятый день священного месяца мухаррама, с наступлением которого начался новый 1436 год по мусульманскому календарю хиджра. В этот день Всевышний сотворил небеса, Землю, ангелов, первого человека – Адама. Светопреставление (апокалипсис, конец света) также наступит в день Ашура.

Со временем День Ашура утвердился, особенно у мусульман-шиитов, как траурный день – в память о мученической смерти внука пророка Мухаммеда Хусейна, убитого в Ираке в 680 году. В этот день мусульмане раздают милостыню, читают Коран, совершают другие богоугодные дела.

В первые годы ислама пост в день Ашура был обязательным, однако после появления месяца поста Рамадан он стал добровольным. Это также связано с установлением самого Мухаммеда, который сказал людям: "Кто желает, тот может поститься (в Ашура), а кто хочет, тот может не поститься".

РИА Новости