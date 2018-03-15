15 марта православные отмечают день памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского
Священномученик Феодот был епископом города Киринии на Кипре.
Во время гонения на христиан императора Ликиния святой Феодот открыто проповедовал Христа, призывая язычников обратиться к Истинному Богу. Наместник Кипра по имени Савин приказал разыскать и привести епископа Феодота на суд.
Святой, узнав об этом приказе, не дожидаясь посланных воинов, немедленно явился к наместнику со словами: "Я тот, которого ты ищешь, явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего". Наместник приказал бить святого без пощады, подвесить на дереве и строгать острыми орудиями, а затем отвести в тюрьму.
Через пять дней святой Феодот был вновь приведен к наместнику, который полагал, что после пыток епископ предпочтет отказаться от Христа, чем переносить новые мучения. Но святой Феодот не прекращал проповедовать о Христе.
Святого сначала положили на железные решетки, под которыми развели костер, а затем вбили в ноги гвозди и заставили идти. Многие свидетели страданий мученика, пораженные терпением святого и его речами, уверовали во Христа.
В то время святой Константин Великий даровал свободу вероисповедания всем христианам и в числе многих страдальцев освободил и святого Феодота. Святитель вернулся в Киринию и после двух лет епископского служения мирно отошел ко Господу около 326 года.
Тропарь
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Феодоте, моли Христа Бога спастися душам нашим.
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