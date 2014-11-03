3 ноября – день памяти преподобного Илариона Гдовского и Псковоезерского

Преподобный Иларион Гдовский, Псковоезерский, был учеником преподобного Евфросина Псковского.

В 1460 году он основал на берегу реки Желчи, недалеко от Гдова, Озерский Покровский монастырь. Обитель находилась на границе с Ливонским орденом, поэтому иноки постоянно испытывали нападения воинственного ордена. Несмотря на трудные условия и недостаток средств, преподобный Иларион завел в монастыре высокое благочестие. Вместе с тем велись большие работы по укреплению и благоустройству обители.

Преподобный Иларион преставился 28 марта 1476 года и был похоронен у северных дверей иконостаса в храме Покрова Пресвятой Богородицы в основанном им монастыре.

Впоследствии в обители был построен храм в честь Рождества Христова, левый придел которого назывался именем основателя Гдовского монастыря.

Тропарь

В молитвах бодрствуя, пресветлый храм Духа Святаго был еси, темже и чудотворец предивный явился еси, преподобне отче наш Иларионе. О нас моли Христа Бога светом Божественнаго познания просветити ны и спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

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