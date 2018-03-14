14 марта православные отмечают день памяти преподобномученицы Евдокии (видео)

По своему происхождению святая Евдокия была самарянкой и проживала в финикийском городе Гелиополе.

Девушка отличалась красотой и, будучи блудницей, заработала огромное состояние. Со временем она была обращена в христианство неким монахом Германом. Принятию Евдокией крещения предшествовало явление ей архангела Михаила, который вырвал девушку из лап сатаны.

Став христианкой, Евдокия отдала все свое состояние Гелиопольскому епископу Феодоту, а сама приняла постриг в женском монастыре, который располагался рядом с обителью, в которой жил Герман. После смерти игуменьи монастыря Евдокия, была избрана её преемницей. До местных властей дошли слухи, что в монастыре скрыто огромное сокровище.

Правитель направил воинов обыскать монастырь. Воины три дня не могли войти в монастырь, удерживаемые божественной силой, а затем на них напал огромный змей, который уничтожил почти весь отряд. В видении Евдокия узнала, что ей суждено пострадать за Христа, поэтому она взяла Святые Дары и добровольно отдала себя в руки воинов. Евдокию привели к наместнику Диогену, который был восхищен её красотой. Евдокия исповедала себя христианкой и выразила готовность пострадать за Христа.

Тогда наместник велел повесить ее на дереве и четырем воинам жестоко избивать воловьими жилами. Когда ее раздели до пояса, то с груди святой спала часть Пречистого и Животворящего Тела Господнего, взятая мученицей при выходе из монастыря. Слуги, не зная, что это такое, подняли и принесли наместнику.

Когда Диоген хотел взять ее, то часть Причастие мгновенно превратилась в огонь, и пламень моментально сжег слуг и повредил левое плечо самому наместнику, который упал замертво. По молитве Евдокии он был воскрешён и стал христианином. После этого Евдокия продолжила жить в своём монастыре и была усечена мечом около 160—170 годов после Рождества Христового.

Тропарь

Правостию умною душу твою привязавши в любовь Христову, тленных, и красных, и временных забытием претекла еси, яко Слова ученица: пощением страсти первее умертвивши, страдальчески второе врага посрамила еси. Тем Христос сугубых венца сподоби тя, славная Евдокие, преподобная страстотерпице, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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