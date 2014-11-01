1 ноября – память святого пророка Божьего Иоиля

Святой пророк Иоиль является одним из числа двенадцати малых пророков. Он происходил из рода Рувима и жил за 800 лет до Рождества Христового.

Им было предсказано запустение Иерусалима.

Также святой пророк говорил, что на всякую плоть будет изливаться Святой Дух по вере в Иисуса Христа, Спасителя мира.

Тропарь

Предведый Божие пришествие во плоти и наитие Духа Святаго и грядущий Суд предсказавый, пророче Иоиле: спасай молитвами твоими чтущия тя от всех скорбей.

"УНИАН-Религии"

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