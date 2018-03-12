12 марта Церковь чтит память преподобного Тита Печерского, в Ближних пещерах почивающего

Преподобный Тит, пресвитер Печерский, жил в большой дружбе с диаконом Евагрием, которая позже переросла в ненависть и вражду.

Когда преподобный тяжело заболел и стал готовиться к смерти, то он послал к Евагрию просить прощения, но последний не захотел примириться с умирающим.

Печерская братия насильно привела Евагрия к больному. Преподобный Тит со слезами просил его о прощении, но Евагрий упрямился и всячески отказывался.

Он объявил, что не простит Тита ни в этом веке, ни в будущем. После этих слов он упал замертво, а Тит получил исцеление.

Святой Тит удвоил подвиги. Он прославился особым смирением и стал чудотворцем.

Тропарь

Братолюбне тя живуща видев любве ненавистник, победил тя во гнев, но, ведый твоя прежния труды любве источник - Господь, преложи тя паки на братолюбие, в немже ты прочее пожив Богоугодне, молися о нас, яко да поживем братолюбне.

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