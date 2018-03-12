12 марта православные чтят память преподобного Прокопия Декаполита

Преподобный Прокопий Декаполит жил в восьмом веке в регионе, который был расположен к востоку от Галилейского озера.

Преподобный Прокопий обитал в пустынной местности вместе со святым Василием и другими подвижниками, которые не захотели принять иконоборческую ересь.

По приказу императора Льва Исаврянина преподобный Прокопий был схвачен. Его жестоко избили, а затем бросили в темницу, где он находился со святым Василием до самой смерти царя-мучителя.

Остальное время жизни преподобный Прокопий провел мирно.

Святой скончался в глубокой старости, около 750 года после Рождества Христового.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Прокопие отче наш. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской духовной академии и семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.