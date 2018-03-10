Сегодня православные отмечают вторую Родительскую субботу Великого поста

Вторую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших отмечает Православная Церковь в субботу 10 марта 2018 года.

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы - совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

Помимо великопостных Родительских суббот в Православной Церкви есть и другие виды Родительских суббот, которые отмечаются в иные дни церковного календарного года.

«Родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. В эти дни в храме после Литургии совершают особую заупокойную службу - панихиду.