Сегодня православные отмечают вторую Родительскую субботу Великого поста

02:06, 10 марта 2018
Праздники
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Родительские субботы — дни особого поминовения усопших / foma.ru

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы - совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

Помимо великопостных Родительских суббот в Православной Церкви есть и другие виды Родительских суббот, которые отмечаются в иные дни церковного календарного года.

«Родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. В эти дни в храме после Литургии совершают особую заупокойную службу - панихиду.

По материалам "Фомы". 

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