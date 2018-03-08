Сегодня Церковь празднует обретение мощей блаженной Матроны Московской

Обретение мощей блаженной Матроны Московской, являющейся одной из самых почитаемых русских святых, празднует Православная Церковь в четверг 8 марта.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в Тульской губернии. От рождения у нее совсем не было глаз, но она обладала даром духовного зрения.

Согласно житию, с ранних лет ей были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.

В 1925 году Матрона перебралась в Москву, где и прожила до конца жизни. 2 мая 1952 года блаженная отошла ко Господу.

Обретение мощей блаженной произошло в ночь на 8 марта 1998 года, когда по благословению Святейшего Патриарха Алексия II была вскрыта ее могила, а мощи доставлены в Данилов монастырь Москвы, откуда потом перенесены в Покровский храм московского Покровского монастыря, где были помещены в серебряную раку.

2 мая 1999 года блаженная Матрона была канонизирована как местночтимая святая Московской епархии. В октябре 2004 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Матрона Московская была причислена к лику общецерковных святых.