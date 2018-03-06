6 марта Церковь молитвенно вспоминает святителя Георгия, епископа Амастридского
Святитель Георгий епископ Амастридский происходил из поселения Кромны, недалеко от города Амастриды, расположенного на берегу Черном море.
Родители Георгия дали юноше хорошее образование, как духовное, так и светское.
Со временем святой Георгий скрылся в Сирикийских горах, принял иночество и стал вести суровую подвижническую жизнь под руководством отшельника.
После смерти старца он поселился в иноческой обители в Вониссе, и там продолжал свои подвиги.
Когда умер епископ города Амастриды Георгий был избран клиром и народом во епископа и рукоположен в Константинополе архиепископом Тарасием.
Святитель постоянно заботился о своей пастве, украшал храмы, был защитником вдов и сирот.
Епископ Георгий мирно скончался 3 марта среди своей паствы в начале девятого века.
Тропарь
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Георгие, моли Христа Бога спастйся душам нашим.
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