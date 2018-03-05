5 марта – день памяти преподобномученика Корнилия Псково-Печерского

Пре­по­доб­но­му­че­ник Кор­ни­лий Пско­во-Пе­чер­ский ро­дил­ся в Пско­ве в боярской се­мье. Его роди­те­ли, Сте­фан и Ма­рия, вос­пи­ты­ва­ли сы­на в бла­го­че­стии и стра­хе Бо­жи­ем.

Чтобы дать сы­ну об­ра­зо­ва­ние, ро­ди­те­ли от­да­ли мальчика в Псков­ский Ми­рож­ский монастырь. В мо­на­стыр­ских сте­нах юношей вос­пи­ты­ва­ли в по­слу­ша­нии, обу­ча­ли чте­нию и пись­му, искус­ству книгописа­ния и пи­са­нию икон.

За­кон­чив обу­че­ние, свя­той Кор­ни­лий вер­нул­ся в ро­ди­тель­ский дом. Од­на­жды го­су­да­рев дьяк Ми­сюрь Му­не­хин, друг се­мьи свя­то­го Кор­ни­лия, со­брал­ся ехать в ма­лень­кую Печерскую оби­тель и взял с со­бою юно­го Кор­ни­лия.

Эта по­езд­ка ока­за­ла боль­шое воз­дей­ствие на его по­сле­ду­ю­щую жизнь. Вско­ре он на­все­гда ушел из ро­ди­тель­ско­го до­ма и при­нял по­стриг в Пско­во-Пе­чер­ском мо­на­сты­ре. Там пре­по­доб­ный Кор­ни­лий вел стро­гую жизнь: в убо­гой ке­лье спал на досках, все свое вре­мя по­свя­щал по­лез­но­му тру­ду и мо­лит­ве.

В 1529 го­ду пре­по­доб­ный Кор­ни­лий, слу­жив­ший об­раз­цом бо­го­угод­ной жиз­ни, был избран игу­ме­ном. В его на­сто­я­тель­ство чис­ло бра­тии уве­ли­чи­лось от 15 до 200 че­ло­век, и это ко­ли­че­ство на­сель­ни­ков не бы­ло пре­вы­ше­но ни при од­ном из по­сле­ду­ю­щих настоятелей.

Де­я­тель­ность святого Кор­ни­лия рас­про­стра­ня­лась да­ле­ко за пре­де­лы оби­те­ли. Его жизнь бы­ла об­раз­цом де­я­тель­ной люб­ви к Бо­гу и че­ло­ве­ку. Од­на­жды на Псков­щине бы­ло моровая язва. По бла­го­сло­ве­нию пре­по­доб­но­го Корни­лия в то страш­ное вре­мя ино­ки мо­на­сты­ря вы­хо­ди­ли к го­лод­ным, чтобы раз­да­вать им вареную рожь.

Во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны святой Корнилий про­по­ве­до­вал хри­сти­ан­ство в отвоеван­ных го­ро­дах, стро­ил там хра­мы, по­мо­гал по­стра­дав­шим, за­бо­тил­ся о ра­не­ных. Пре­по­доб­ный Кор­ни­лий очень лю­бил и хо­ро­шо знал кни­ги — он со­здал в мо­на­сты­ре боль­шую по то­му вре­ме­ни биб­лио­те­ку.

Святой рас­ши­рил и укра­сил свой мо­на­стырь, про­ко­пал да­лее монастырские пе­ще­ры, а также построил несколько новых церквей по собственному проекту. Дру­гим де­лом пре­по­доб­но­го Кор­ни­лия бы­ло ос­но­ва­ние в 1538 го­ду во Пско­ве по­дво­рья мо­на­сты­ря с ка­мен­ной цер­ко­вью в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Оди­гит­рии».

Во вре­мя сво­е­го управ­ле­ния мо­на­сты­рем пре­по­доб­ный Кор­ни­лий учре­дил при оби­те­ли ико­но­пис­ную ма­стер­скую. В мо­на­сты­ре бы­ли так­же сто­ляр­ная, куз­неч­ная, ке­ра­ми­че­ская и дру­гие хо­зяй­ствен­ные ма­стер­ские.

Однажды пре­по­доб­ный игу­мен Кор­ни­лий вы­шел с кре­стом на монастырские во­ро­та навстре­чу ца­рю Иоан­ну Гроз­но­му, раз­гне­ван­ный лож­ным на­ве­том на свя­то­го игу­ме­на царь сво­ей ру­кой от­сек ему го­ло­ву, но тот­час рас­ка­ял­ся и, под­няв те­ло его, на ру­ках по­нес в мо­на­стырь.

Те­ло пре­по­доб­но­му­че­ни­ка Кор­ни­лия бы­ло по­ло­же­но в стене, где невре­ди­мо пре­бы­ва­ло 120 лет. В 1690 го­ду мит­ро­по­лит Псков­ский и Из­бор­ский Маркелл пе­ре­нес его мо­щи, прославивши­е­ся ис­це­ле­ни­я­ми боль­ных, из пе­ще­ры в соборный храм Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и по­ло­жил в но­вом гро­бе в стене.

Тропарь

Псково-Печерская обитель, издревле славная чудесы иконы Богоматерни, многия иноки Богови воспита, тамо и преподобный Корнилий подвигом добрым подвизася, чудную Богоматерь славя, иноверныя просвещая, иноки и многия люди спасая, обитель же свою дивно украшая и ограждая. Тамо и мученичества венец по многих летех пастырства своего доблестне прият. Темже воспоим, людие, Христа Бога и Пречистую Его Матерь возблагодарим, яко дарова нам преподобномученика славна и молитвенника о душах наших достоблаженна.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии» при содействие Киевской духовной академии и семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.