5 марта – память святого Льва, епископа Катанского (видео)

Святой Лев был епископом в городе Катане, в Сицилии.

Он славился добротой, милосердием и христианской любовью к нищим и странникам. Господь удостоил его дара врачевания от различных болезней и чудотворений. Во времена епископства святого Льва в Катанах жил чародей Илиодор, который раньше был христианином, но потом тайно отказался от Спасителя.

Илиодор удивлял народ ложными чудесами. Святитель Лев часто убеждал Илиодора перестать заниматься темными делами и обратиться к Богу с покаянием, но напрасно. Однажды Илиодор дошел до того, что, вошел в храм и своим волхвованием произвел там смятение.

Видя происходящее, святой Лев понял, что время кротких увещеваний прошло. Он спокойно вышел из алтаря и, обвязав шею чародея своим омофором, вывел его из храма на площадь. Там он заставил Илиодора признаться во всех злодеяниях, приказал развести костер и без колебаний вступил вместе с чародеем в огонь, удерживая его омофором. Так они стояли в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель Лев остался невредим.

Это чудо еще при жизни прославило преподобного Льва. Когда преподобный скончался, при его гробе получила исцеление женщина, которая страдала кровотечением.

Тело святого было положено в храме святой мученицы Лукии, а впоследствии мощи его были перенесены в церковь святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя, яви тя стаду твоему, яже вещей истина, сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Льве, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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