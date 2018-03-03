Сегодня православные отмечают Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 3 марта 2018 года, Православная Церковь отмечает первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

В эти дни на Литургии читаются молитвы об умерших православных христианах, совершаются заупокойные богослужения. Так как почти все такие дни связаны с календарем празднования Пасхи, даты родительских дней меняются из года в год.

Помимо великопостных Родительских суббот в Православной Церкви есть и другие виды.

«Родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. В эти дни в храме после Литургии совершают особую заупокойную службу — панихиду.

2-я неделя Великого поста — 3 марта

3-я неделя Великого поста — 10 марта

4-я неделя Великого поста — 17 марта

На протяжении всего Великого поста очень мало дней, когда возможно совершение полной Литургии, а значит, и главной церковной молитвы об усопших. Чтобы не лишать умерших молитвенного предстательства в этот период, Церковь установила три особых дня для молитвы о них.