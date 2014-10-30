30 октября православные обращаются с молитвой к иконе Божьей Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»

Икона Божией Матери, именуемая "Прежде Рождества и по Рождестве Дева", была принесена в Николаевский Пешношский монастырь Московской епархии московским купцом Мокеевым.

Около 1780 года Алексей вступил в число братии обители. Все средства он раздал, а святую икону оставил в своей келье. После его смерти икона была принесена настоятелю обители. Образ находился над входной дверью в часовне преподобного Мефодия, которая находилась у дороги, недалеко от обители.

Прославление святой иконы началось в 1827 году, после того, как капитан Шабашев, проходя ночью мимо часовни, увидел, что от иконы Пресвятой Богородицы исходил необыкновенный свет. В другой раз ему было видение иконы во время трудных обстоятельств жизни. Во сне увидел Платон сияющую икону Божией Матери в облаках над Мефодиевой часовней и услышал голос: "Если хочешь избавиться от искушений, помолись перед этой иконой".

Благочестивый Платон рассказал о чудесах от иконы настоятелю монастыря, и тот перенес святой образ в обитель. Когда на чудотворную икону хотели надеть ризу, то оказалось, что образ Пресвятой Девы, написанный на полотне, натянут на доску, где было скрыто изображение Богородицы лучшего письма. Особенно многочисленные были чудеса от этой иконы в 1848 году во время холеры, когда многие молящиеся перед ней получали исцеления.

"УНИАН-Религии"

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