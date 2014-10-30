30 октября православные вспоминают перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного

Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, было совершено в девятом веке. Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом, а когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых.

Многие люди приходили в Вифанию, чтобы удостовериться в действительности этого величайшего чуда и становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря.

После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, и был епископом на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил.

Византийский император Лев Мудрый приказал в 898 году перенести мощи Лазаря, которые находились в мраморном ковчеге, в Константинополь и положить в храме во имя Праведного Лазаря.

Тропарь

Яко велико сокровище и богатство некрадомо к нам прииде из Кипра, Лазаре, Промыслом всех Бога, повелением царя благочестива, подая чтущим тя исцеления даром, избавляя от бед и от всякаго вреда, верою взывающих ти: спаси всех молитвами своими, Лазаре отче наш.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.