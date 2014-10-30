30 октября – день памяти святого пророка Осии

Святой пророк Осия происходил из колена, то есть рода, Иссахарова. Он жил в девятом веке до Рождества Христового в Израильском царстве и был современником святых пророков Исаии, Михея и Амоса.

В то время многие его соплеменники поклонялись идолам. Святой пророк Осия обличал беззакония жителей Израиля и возвещал им великие бедствия от врагов и переселение в плен Ассирийский.

Почти за тысячу лет до пришествия Спасителя святой пророк предсказал, что прекратится ветхозаветное жертвоприношение и не будет священства Ааронового и что по всей земле распространится истинное Богопознание.

Осия говорил о Христе, что Он возвратится из Египта, тридневно воскреснет и победит смерть.

Пророчества святого Осии включены в число книг Священного Писания. Пророческое служение святого Осии продолжалось более 60 лет.

Тропарь

Пророка Твоего Осии память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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