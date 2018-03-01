1 марта Церковь чтит память двенадцати мучеников Кесарийских

Святые двенадцать мучеников - Памфил пресвитер, Валент диакон, Павел, Порфирий, Селевкий, Феодул, Иулиан, Самуил, Илия, Даниил, Иеремия, Исаия пострадали во время гонения на христиан в период правления императора Диоклетиана в Кесарии Палестинской.

Святой мученик Памфил, уроженец города Бейрут, получил образование в Александрии, после чего был поставлен пресвитером в Кесарии. Он много потрудился над сравнением и исправлением текстов Нового Завета, поврежденных переписчиками. Его трудами и заботами в Кесарии была собрана обширная библиотека духовных книг.

Святому Памфилу деятельно помогали святой Валент, диакон Елийской церкви, человек преклонного возраста, прекрасно знавший Священное Писание, и святой Павел. Все трое были посажены на 2 года в темницу. В правление Фирмилиана в Египте были осуждены и отправлены в Киликию на золотоносные рудники 130 христиан. Их провожали до места ссылки пять юношей-братьев.

На обратном пути в Египет они были задержаны в Кесарии и брошены в темницу за исповедание Христа. Юношей привели на суд к Фирмилиану вместе с Памфилом, Валентом и Павлом. На допросе они назвались именами ветхозаветных пророков - Илии, Иеремии, Исаии, Самуила и Даниила. Правитель долго мучил юношей перед тем, как казнить их вместе с Памфилом, Валентом и Павлом.

Перед их казнью был сожжен слуга священника Самуила – восемнадцатилетний парень по имени Порфирий. Свидетелем всего происходящего был Селевкий, бывший воин. Он подошел к Памфилу перед казнью и рассказал ему о мученической кончине святого Порфирия. Он тут же был схвачен воинами и усечен мечом вместе с приговоренными.

Один из слуг правителя, Феодул, человек преклонного возраста и тайный христианин, был распят на кресте, за то, что приветствовал бесстрашие мучеников. Последним был убит юноша по имени Иулиан, который подошел к телам мучеников, чтобы отдать последнюю честь покойникам. Его схватили и повели к правителю, который осудил святого Иулиана на сожжение.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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