28 февраля Церковь чтит память преподобного Пафнутия, затворника Печерского
00:19, 28 февраля 2018
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Преподобный Пафнутий, затворник Печерский жил и трудился в тринадцатом веке.
После того, как он принял монашество в обители, преподобный постоянно плакал, размышляя о смертном часе и загробной участи. Когда святой старец умирал, то увидел множество ангелов, которые, пришли принять его душу и вознести ее на небо.
Тропарь
Велия веры исправления, в пещернем затворе, яко на воде упокоения, преподобне отче Пафнутие, радовался еси, огнем бо любве Божественныя распаляемь, бдением и молитвою безстрастия достигл еси и явился еси равноангельный на земли, того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.
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