29 октября православные обращаются с молитвой к преподобному Лонгину Печерскому

Преподобный Лонгин, вратарь Печерский, проходил послушание в Киево-Печерском монастыре.

Его молитвенное усердие и смиренное трудолюбие были вознаграждены Господом. Печерский привратник сподобился дара прозорливости.

Людей, которые приходили в лавру с добрыми намерениями он ободрял, а злых - нещадно обличал и приводил к покаянию.

Преподобный погребен в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Преподобне и Богоблаженне отче Лонгине, врат монастырских опасный хранителю, опаснейший же и неусыпный своих чувствий от всякаго мирскаго суетствия затворителю, моли нарекшаго Себе дверь Господа Славы, да отверзет нам дверь милости Своея.

"УНИАН-Религии"

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