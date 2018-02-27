27 февраля – день памяти преподобного Исаакия, затворника Печерского

Преподобный Исаакий, в миру Чернь, до иночества был богатым купцом в городе Торопце Псковской земли.

Он раздал все имение нищим, затем пришел в Киев и принял постриг от преподобного Антония. Преподобный проводил строгую жизнь в затворе, питаясь через день просфорой. После семилетнего затвора с Исаакием произошел следующий случай: дьявол принял вид Христа и явился святому.

Последний поклонился ему, после чего тяжело заболел, что даже не мог ходить. Преподобные Антоний и Феодосий ухаживали за ним. Только на третьем году он начал ходить и говорить, бывать в церкви. После выздоровления Исаакий принял на себя подвиг юродства.

Перед смертью преподобный снова ушел в затвор, где опять подвергался нашествию бесов, с которыми боролся молитвой и крестным знамением. После своего исцеления он провел в подвигах около 20 лет.

Святой Исаакий скончался около 1090 года. Его мощи находятся в пещерах преподобного Антония, а часть перенесена в Торопец игуменом Кудина монастыря в 1711 году.

Тропарь

Светлости святых насладитися вожделев, в темную вселился еси пещеру, прехвальне, и добре подвизался еси, Исаакие, прельщен же быв от врага, паки крепко попрал еси того вся коварства. И ныне, яко победитель, в веселии предстоя Христу Богу, проси нам мира и велия милости.

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